Cina, nuovo record mondiale di trasmissione quantistica

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 21 GEN - Raggunto in Cina un nuovo record modiale di trasmissione quantistica, senza dispersioni lungo una fibra ottica di 833 chilometri. Pubblicato sulla rivista Nature Photonics e condotto da Guo Guangcan e Han Zhengfu, della University of Science and Technology of China, l'esperimento è un solido passo verso la costruzione di reti terrestri quantistiche sicure affidabili ed efficienti su una scala di 1.000 chilometri.

Finora la dispersione è stato un problema per le trasmissioni quantistiche in quanto le particelle di luce (fotoni) che trasportano le informazioni non possono essere amplificati o ritrasmessi. Questo limite ha inoltre impedito tramissioi su lunghe distanze e ha ostacolato la costruzione di reti quantistiche sicure su larga scala.

La nuova tecnica basata sulla fibra ottica promette di superare queste difficoltà. (ANSA-XINHUA).