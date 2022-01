Cina: Avic crea drone Wing Loong in materiali compositi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 21 GEN - I droni (Uav) del tipo Wing Loong, sviluppati in modo indipendente in Cina, si arricchisono di un nuovo modello realizzato con materiali interamente compositi; lo ha annunciato oggi il suo sviluppatore.

L'Aviation Industry Corporation of China (Avic) ha fatto sapere che il grande Uav Wing Loong-1E multiuso completamente composito ha portato a termine con successo il suo primo volo il 18 gennaio.

Quest'ultima ha aggiunto che il grande veicolo ha condotto il decollo autonomo per poi completare il volo inaugurale di 22 minuti, mantenendosi in buone condizioni.

Il Wing Loong-1E è stato sviluppato dall'Avic (Chengdu) Unmanned Aerial Vehicle System Co. (Avic Uas), una filiale Avic situata appunto a Chengdu, nel sud-ovest della Cina.

Il nuovo modello è stato realizzato sulla base della matura famiglia Wing Loong con una piattaforma Uav ottimizzata e aggiornata.

Puntando a grandi opportunità di mercato per i veicoli aerei senza equipaggio di fascia alta, l'Avic Uas si serve appieno dei vantaggi dei suoi prodotti sviluppati in proprio e introduce diversi modelli per soddisfare le diverse richieste degli utenti Uav nazionali ed esteri. (ANSA-XINHUA).