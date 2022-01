Dalla Cina una nuova cannuccia commestibile ed ecologica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - I ricercatori cinesi hanno sviluppato una nuova tipologia di cannucce ecologiche commestibili e senza l'uso di microplastica.

Le cannucce di plastica usa e getta impiegano centinaia di anni per degradarsi completamente, causando gravi problemi ambientali e potenziali minacce alla salute umana. Le cannucce di carta vengono invece utilizzate dall'industria della ristorazione, ma causano un gusto sgradevole agli utenti e sono facilmente soggette alla deformazione.

All'inizio del 2020, la Cina ha rilasciato un piano con lo scopo di vietare o ridurre significativamente la produzione e l'impiego di prodotti di plastica non ecologici nei successivi cinque anni allo scopo di contenere l'inquinamento.

I ricercatori hanno sviluppato la nuova cannuccia commestibile e senza microplastiche fatta di cellulosa batterica per biosintesi. Secondo quanto riportato sull'articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials, l'attrezzo raggiunge migliori prestazioni meccaniche rispetto alle cannucce di carta ed evita collanti aggiuntivi.

Le cannucce a base di cellulosa batterica possono essere rese più sottili rispetto a quelle di carta con i medesimi requisiti prestazionali. Con coloranti commestibili o estratti vegetali naturali caricati su una rete di nano fibre 3D di cellulosa batterica, le cannucce possono assorbire una varietà di colori e sapori finalizzata a garantire un gusto migliore.

Questi strumenti possono degradarsi rapidamente nell'ambiente senza causare alcun impatto ambientale negativo, ha riferito il China Science Daily. Gli esperimenti hanno dimostrato che tali cannucce si sgretolano in un arco di tempo di 15-45 giorni, o addirittura quasi scompaiono.

Il carattere commestibile ha fornito una migliore esperienza utente, rendendo la cannuccia a base di cellulosa batterica un sostituto più sano ed ecologico di quelle in plastica.

(ANSA-XINHUA).