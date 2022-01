Cina: in uso satellite imaging ad alta risoluzione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - È stato ufficialmente messo in uso il satellite cinese di imaging multimodale ad alta risoluzione. Lo ha reso noto la China National Space Administration (Cnsa).

Quest'ultimo era stato lanciato il 3 luglio 2020 dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi mentre il 17 dicembre 2021 era stata completata la revisione riepilogativa del suo test in orbita.

I risultati del test, ha precisato la Cnsa, mostrano che il dispositivo è in buone condizioni, funziona bene e presenta le condizioni per la messa in uso.

Si tratta di un satellite ottico civile di telerilevamento con una risoluzione fino al livello del sub-metro.

Questo è in grado di fornire dati immagine di telerilevamento ad alta precisione per ambiti quali rilevamento e mappatura, risorse naturali, gestione delle emergenze, agricoltura, ambiente ecologico, edilizia residenziale e silvicoltura.

Il progetto è il primo in termini di ricerca spaziale civile della Cina che adotta il modello di partenariato pubblico-privato. Il governo è responsabile dello sviluppo, della ricezione dei dati e dell'elaborazione delle immagini satellitari. (ANSA-XINHUA).