Cina: Guangdong, primo per numero stazioni 5G

(ANSA-XINHUA) - GUANGZHOU, 20 GEN - La provincia meridionale cinese del Guangdong ha realizzato in totale 170.000 stazioni base 5G, classificandosi al primo posto in Cina; è quanto mostrano i dati divulgati oggi alla quinta sessione in corso della 13esima Assemblea provinciale del popolo del Guangdong.

Nel 2021, nella provincia sono state installate 46.700 stazioni base 5G, grazie ai continui investimenti e sforzi volti ad espandere la copertura 5G da parte delle autorità locali.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo provinciale, il Guangdong promuoverà ulteriormente la copertura della rete 5G nella regione del delta del Fiume delle Perle e migliorerà il supporto alla ricerca e allo sviluppo della tecnologia 6G.

(ANSA-XINHUA).