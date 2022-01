Covid: Cina, quarto ciclo tamponi a Tianjin

(ANSA-XINHUA) - TIANJIN, 19 GEN - La municipalità di Tianjin in Cina settentrionale lancerà il quarto ciclo di tamponi molecolari esteso a tutta la città alle 6:00 del mattino di domani, come ha riferito la sede municipale di prevenzione e controllo delle epidemie.

Il ciclo a tappeto, con lo scopo di proteggere la salute della popolazione, frenare un'ulteriore diffusione del virus e migliorare il quadro attuale, sarà completato in circa 24 ore.

La municipalità di 13,9 milioni di abitanti confinante con Pechino ha condotto tre cicli di tamponi a tappeto in tutta la città dal 9 gennaio.

Le infezioni nell'ultima ondata a Tianjin sono state segnalate per la prima volta l'8 gennaio e il sequenziamento del gene ha identificato i primi due casi confermati trasmessi localmente come contagi da variante Voc/Omicron.

Alla data di lunedì, un totale di 312 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e 22 casi asintomatici sono stati segnalati in questa ondata iniziata l'8 gennaio. (ANSA-XINHUA).