Cina: Sinopec, scoperto giacimento 105 mld mc gas di scisto

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 19 GEN - Sinopec, il più grande raffinatore di petrolio della Cina, ha trovato oltre 105 miliardi di metri cubi di gas di scisto nella provincia dell'Hubei nella Cina centrale.

Sinopec Jianghan Oilfield ha dichiarato ieri che il pozzo esplorativo aperto nella suddivisione di Lichuan-Hongxing nella prefettura autonoma di Enshi Tujia e Miao è in funzionamento di prova per 20 giorni, con un volume di produzione di gas di scisto giornaliero stabile.

Considerato una risorsa energetica nuova e pulita, il gas di scisto consiste principalmente in metano.

Fonti del giacimento hanno reso nota la complessità nell'esplorazione e nello sviluppo dello scisto nella zona a causa della grande profondità in cui è situato e delle difficili tensioni crostali.

Si tratta del secondo pozzo ad avere una produzione stabile, mentre il primo ad essere stato messo in funzione nella regione ha prodotto oltre 20 milioni di metri cubi di gas di scisto.

