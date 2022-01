Cina: Henan, + 22,9% commercio estero

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 19 GEN - Le importazioni e le esportazioni della provincia dell'Henan in Cina centrale hanno superato l'anno scorso quasi 821 miliardi di yuan (circa 129 miliardi di dollari), secondo la dogana del capoluogo di provincia, Zhengzhou.

Il volume del commercio estero dell'Henan ha superato gli 800 miliardi di yuan per la prima volta, registrando un incremento annuale del 22,9%.

I primi tre mercati per il commercio estero della provincia nel 2021 sono risultati gli Stati Uniti, l'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (Asean) e l'Unione Europea (Ue).

I telefoni cellulari, i prodotti ad alta intensità di manodopera figurano tra le principali esportazioni, mentre i circuiti integrati, le componenti audio e video e i minerali metallici rappresentano le principali importazioni.

Il volume del commercio della provincia con i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road è cresciuto del 16,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo più di 182,5 miliardi di yuan.

(ANSA-XINHUA).