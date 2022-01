Cina: un piano per migliorare trasporti entro il 2025

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - La Cina ha svelato un piano che delinea i principali obiettivi per lo sviluppo delle reti di trasporto nel 14° piano quinquennale (2021-2025).

Le ferrovie ad alta velocità raggiungeranno una lunghezza totale di 50.000 chilometri nel 2025, rispetto ai 38.000 chilometri del 2020 e quelle da 250 chilometri dovrebbero coprire il 95% delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, come si legge nel documento rilasciato dal Consiglio di Stato.

Il Paese asiatico avrà 165.000 chilometri di ferrovie nel 2025, rispetto ai 146.000 chilometri di cinque anni prima; più di 270 aeroporti civili, rispetto ai precedenti 241; 10.000 chilometri di linee di metropolitana nelle città, rispetto ai 6.600 chilometri; 190.000 chilometri di superstrade, rispetto ai 161.000 chilometri; e 18.500 chilometri di corsi d'acqua navigabili interni di alto livello, rispetto ai 16.100 chilometri.

Il sistema di trasporto sarà anche più verde. Le città vedranno il 72% degli autobus funzionare con nuova energia, per un miglioramento dal 66,2% e l'intensità delle emissioni di anidride carbonica del settore dei trasporti sarà diminuita del 5%. (ANSA-XINHUA).