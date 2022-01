Cina: a Wuhan viaggio inaugurale crociera fluviale di lusso

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 19 GEN - Una nave da crociera fluviale di lusso è partita oggi per il suo viaggio inaugurale a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei della Cina centrale, offrendo una nuova opzione ai turisti lungo il fiume Yangtze.

La nave chiamata 'Changjiang No. 3' viaggerà per nove giorni da Wuhan a Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Progettata e finanziata dal China Yangtze Shipping Group, la Changjiang No.3 è lunga circa 150 metri, larga 23 metri, ha una velocità di crociera di 25 chilometri all'ora e una capacità massima di 600 passeggeri.

L'imbarcazione è dotata di un sistema di gestione intelligente dell'efficienza energetica, di un sistema panoramico con immagini e video per la prevenzione delle collisioni e uno di gestione alberghiera.

"Rappresenta il più alto livello di tecnologia intelligente nelle navi da crociera lungo il fiume Yangtze" ha dichiarato Zhang Rui, presidente del gruppo.

L'imbarcazione è anche la prima nave da crociera lungo il fiume Yangtze a essere costruita in Cina dopo lo scoppio del Covid-19. (ANSA-XINHUA).