Cina: boom di viaggi in treno durante Festival di Primavera

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Il numero di viaggi dei treni passeggeri durante l'imminente Festival di Primavera in Cina dovrebbe aumentare del 28,5% rispetto allo stesso periodo di festa dello scorso anno. Lo mostrano i dati della China State Railway Group Co. Ltd.

Durante il periodo più intenso dell'anno in termini di spostamenti, che durerà dal 17 gennaio al 25 febbraio sono previsti 280 milioni di viaggi in treno.

Durante la stagione dedicata al viaggio, lunga 40 giorni, conosciuta anche come 'chunyun', molti cinesi si sposteranno per ritrovarsi con le famiglie per il nuovo anno lunare cinese, o Festival della Primavera, che cadrà il 1° febbraio 2022.

Le compagnie ferroviarie locali adotteranno misure per snellire i servizi passeggeri, come l'aggiunta di cartelli e indicazioni, facilitando il controllo dei biglietti senza contatto nelle stazioni e offrendo assistenza a chi viaggia con bambini piccoli. (ANSA-XINHUA).