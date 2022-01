Covid: il 90% della popolazione cinese è vaccinata

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Ad oggi oltre 1,26 miliardi di cinesi, ovvero quasi il 90% della popolazione del Paese, hanno ricevuto somministrazioni di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto He Qinghua, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pechino, in cui ha specificato che 1,22 miliardi di persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Esortando i cittadini a ricevere le dosi di richiamo il prima possibile, il funzionario cinese ha invitato la popolazione a continuare ad indossare le mascherine, a mantenere il distanziamento sociale e ad incentivare la ventilazione all'interno delle stanze con l'obiettivo di prevenire i contagi.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha inoltre specificato che alla data di ieri sono quasi 2,93 miliardi le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in tutto il Paese. (ANSA-XINHUA).