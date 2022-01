Cinema: 'The Matrix Resurrections' domina il box office in Cina

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Il film d'azione di fantascienza statunitense 'The Matrix Resurrections' si è piazzato in testa alla classifica del box office in Cina al suo debutto avvenuto ieri, stando ai dati del China Movie Data Information Network.

La pellicola diretta da Lana Wachowski, sequel di 'The Matrix Revolutions' del 2003, nonché quarto capitolo della serie di film Matrix ha incassato nella prima giornata sui grandi schermi 17 milioni di yuan (circa 2,67 milioni di dollari).

In seconda posizione il dramma cinese 'Embrace Again' che ha terminato la giornata con un incasso di 10,8 milioni di yuan, seguito dal thriller poliziesco 'G Storm', con un guadagno di quasi 6,6 milioni di yuan. (ANSA-XINHUA).