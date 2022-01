Covid: Cina, a Tianjin terza serie di test molecolari

(ANSA-XINHUA) - TIANJIN, 14 GEN - Alle 7 del mattino di domani, nella municipalità di Tianjin nella Cina settentrionale sarà avviata la terza serie di test molecolari in tutta la città. Lo ha reso noto il quartier generale municipale di prevenzione e controllo delle epidemie, aggiungendo che i tamponi di massa dovrebbero essere completati in circa 24 ore.

La municipalità di 13,9 milioni di persone che confina con Pechino ha condotto già due test di massa in tutta la città.

Le prime infezioni a Tianjin sono state rilevate l'8 dicembre e il sequenziamento genetico dei campioni ha individuato che i primi due casi confermati trasmessi localmente avevano la variante Voc/Omicron.

Condurre la terza serie di test molecolari in tutta la città è necessario per frenare la diffusione di questa variante altamente contagiosa, così come per proteggere la vita e la salute dei cittadini, ha dichiarato Han Jinyan, vicecapo della commissione sanitaria municipale, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

Fino a ieri, nell'ultimo focolaio dell'epidemia a Tianjin sono stati segnalati un totale di 142 casi di Covid-19 a trasmissione locale e 22 portatori asintomatici. (ANSA-XINHUA).