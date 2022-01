Cina:record mondiale di altezza per tralicci gemelli

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 13 GEN - Due tralicci per la trasmissione energetica sono stati eretti ieri nella provincia orientale cinese del Jiangsu, aggiornando il record mondiale in termini di altezza.

I due tralicci costruiti su ciascun lato del tratto del Jiangsu del fiume Yangtze, il più lungo del Paese, raggiungono entrambi i 385 metri di altezza, battendo il record di 380 metri stabilito da un traliccio per la trasmissione energetica costruito nel 2018 nella vicina provincia dello Zhejiang.

I tralicci gemelli del Jiangsu si trovano a una distanza di 2,6 km, a sostegno delle linee elettriche nella città di Taizhou sulla riva nord dello Yangtze e di Wuxi, a sud.

"Le strutture hanno un peso di circa 13.000 tonnellate in totale", ha spiegato Chen Songtao della State Grid Jiangsu Electric Power Co.

Il progetto dovrebbe inviare ogni anno 28,9 miliardi di chilowattora di elettricità dal nord dello Yangtze al sud, quanto basta per fornire energia elettrica a 8 milioni di famiglie. (ANSA-XINHUA).