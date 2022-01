Cina: si vola in sicurezza da 136 mesi consecutivi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Il settore dell'aviazione civile in Cina ha raggiunto quota 136 mesi consecutivi di operazioni di volo in sicurezza alla fine di dicembre 2021; lo fa sapere la Civil Aviation Administration of China (CAAC). Secondo quest'ultima infatti l'industria dell'aviazione civile cinese ha dimostrato la sua resilienza e le sue prestazioni in sicurezza nel contesto di condizioni complicate e con difficoltà sovrapposte durante il periodo pandemico.

I dati dell'ente mostrano che alla fine dello scorso dicembre, il settore del trasporto aereo civile cinese ha eseguito in sicurezza 98,76 milioni di ore di volo.

