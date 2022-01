Cina: in recupero il settore dei voli cargo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Il settore del trasporto aereo di merci della Cina ha recuperato avvicinandosi nuovamente al livello del 2019, stando a quanto reso noto oggi dalla Civil Aviation Administration of China (Caac).

Alla fine del 2021, il Paese ha notato un aumento in termini di volume delle merci e dei pacchi aerei dell'8,2% rispetto all'anno precedente arrivando a 7,32 milioni di tonnellate, una ripresa del 97,2% rispetto a quella del 2019, secondo quanto affermato da Xu Qing, un funzionario dell'ente, nel corso di una conferenza stampa.

Il numero di voli cargo internazionali è cresciuto del 22% anno su anno fino ad arrivare a 200.000, di cui 69.000 voli di aerei passeggeri riadattati in vettori cargo, ha precisato Xu.

Si prevede che per l'anno 2022 l'industria dell'aviazione civile gestirà 7,8 milioni di tonnellate di merci e pacchi, ha proseguito Xu, aggiungendo che verranno effettuati sforzi con l'obiettivo di incoraggiare le compagnie di trasporto aereo a trasformarsi da singoli vettori in integratori logistici e migliorare le soluzioni logistiche integrate. (ANSA-XINHUA).