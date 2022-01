Cina: il cartoon 'I Am What I Am' il film più amato

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - La commedia d'animazione 'I Am What I Am' è diventata la pellicola con il più alto tasso di gradimento del pubblico tra i film cinesi proiettati durante il periodo tra fine anno 2021 e Capodanno 2022.

Il film ha guadagnato 85,6 punti su 100 nell'ultimo sondaggio condotto dal China Film Art Research Center, superando il lungometraggio sulla lotta cinese contro il Covid-19 'Embrace Again', una commedia sulle relazioni amorose di gruppi di persone di mezza età 'B for Busy', e il thriller poliziesco 'Fireflies in the Sun'.

Partendo da una breve introduzione alla danza del leone (secolare ballo popolare cinese eseguito per le celebrazioni del Nuovo Anno Lunare), la pellicola racconta la storia di un adolescente non molto fortunato nel Guangdong, nella Cina meridionale, che si unisce a due amici per perseguire un sogno contro ogni aspettativa: diventare il miglior interprete della danza tradizionale. (ANSA-XINHUA).