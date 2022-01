Boao Forum for Asia 2022 in primavera nell'Hainan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - La Boao Forum for Asia (Bfa) terrà la sua conferenza annuale questa primavera a Boao, città costiera nella provincia dell' Hainan, all'estremo sud della Cina. Lo ha reso noto oggi Li Baodong, segretario generale dell'organizzazione, che ha precisato che a causa dell'impatto del Covid-19 le date esatte della conferenza verranno stabilite in seguito.

Sulla base di quanto comunicato da Li, l'evento di quest'anno si concentrerà su sei aree, incluse l'epidemia Covid-19, la ripresa green e lo sviluppo sostenibile, oltre che il progresso della cooperazione regionale asiatica.

La conferenza si terrà sia online che in presenza. Si riuniranno funzionari governativi e capi di organizzazioni internazionali, ospiti del mondo degli affari e di quello accademico al fine di discutere dell'agenda di sviluppo post-pandemico per l'Asia e il mondo.

La 20esima edizione della conferenza annuale della Bfa si è svolta lo scorso anno, dopo essere stata annullata nel 2020 a causa dell'imperversare della pandemia Covid-19.

Fondata nel 2001, la Boao Forum for Asia è un'organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro impegnata nella promozione dell'integrazione economica regionale e nel sostegno delle nazioni asiatiche nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo. (ANSA-XINHUA).