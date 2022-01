Cina:nel 2025 aspettativa vita media sarà 78,3 anni

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - L'aspettativa di vita media in Cina dovrebbe raggiungere quota 78,3 anni nel 2025, rispetto ai 77,3 anni del 2019; è quanto si legge nel 14esimo piano quinquennale del Paese (2021-2025) per il servizio pubblico.

Secondo il documento, rilasciato oggi da 21 dipartimenti governativi tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, nel 2025 il numero totale di posti letto nelle case di cura per anziani raggiungerà i 10 milioni.

Nel 2025, si legge inoltre nel piano, il 100% delle aree urbane di nuova costruzione e delle comunità residenziali disporrà di strutture di supporto per gli anziani mentre la copertura assicurativa di base per l'anzianità raggiungerà il 95%.

Nello stesso anno, l'area degli impianti sportivi pro capite raggiungerà invece i 2,6 metri quadrati.

L'aspettativa di vita media in Cina è aumentata da 67,8 anni nel 1981 a 77,3 anni nel 2019, come si evince da un libro bianco rilasciato ad agosto dall'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato. (ANSA-XINHUA).