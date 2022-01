Cina: pubblicata edizione inglese Aquatic Plants of China

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - La Cina ha pubblicato un'edizione inglese di 'Aquatic Plants of China', un libro che raccoglie informazioni su 885 specie di piante superiori d'acqua dolce e salata presenti nel Paese.

La Cina è tra le nazioni che ospitano il maggior numero di specie di piante acquatiche del pianeta. Tuttavia, i Paesi di tutto il mondo non sanno molto in merito alla situazione di base di tale diversità e l'ostacolo linguistico è una delle cause principali.

L'edizione inglese, compilata dai ricercatori del Wuhan Botanical Garden, che fa capo all'Accademia cinese delle scienze, illustra in maniera sistematica 240 generi di piante superiori d'acqua dolce e salata in Cina, coprendo essenzialmente tutte le specie diffuse in Cina.

Nel libro, sono stati annotati e classificati gli ultimi risultati delle ricerche di alcuni taxa, o unità tassonomiche, e sono state registrate anche le caratteristiche di distribuzione e habitat di ciascuna specie.

Nel libro sono state selezionate 500 specie rappresentative e 843 immagini a colori per realizzare 185 tavole, mostrando fotografie ravvicinate dei loro habitat originali, delle singole piante, dei fiori e dei frutti. (ANSA-XINHUA).