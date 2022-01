Cina: nuovo restauro per il Buddha Gigante di Leshan

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 10 GEN - La più grande statua di pietra di Buddha del mondo, il Buddha Gigante di Leshan, deve essere nuovamente restaurata.

A meno di tre anni dal completamento dell'ultimo importante lavoro di restauro, e il settimo nell'arco di poco più di un secolo, la statua, alta 71 metri e situata fuori dalla città di Leshan, nella provincia del Sichuan, ha già il volto annerito.

Inoltre, parti del petto, dell'addome, delle mani e delle gambe del Buddha sono ricoperte di muschio e altre piante, il che gli conferisce un aspetto completamente diverso rispetto a quello che aveva subito dopo il restauro nell'aprile 2019.

Durante il fine settimana, Leshan ha ospitato un seminario in cui vari esperti cinesi hanno discusso un nuovo piano di restauro per la statua. Questa volta, però, piuttosto che ripararla nuovamente, si è deciso di affrontare la causa principale del suo degrado, sperando di riuscire a mantenere intatta la scultura per anni.

La statua del Buddha, scolpita in una scogliera del monte Leshan che si affaccia su tre fiumi convergenti, fu costruita nell'arco di 90 anni a partire dal 713 durante la dinastia Tang (618-907).

Il Buddha di Leshan è stato iscritto nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'Unesco nel 1996.

