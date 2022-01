Cina: rallenta espansione del settore logistico a dicembre

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 GEN - L'attività del settore logistico cinese ha registrato lo scorso mese un'espansione più lenta, come mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp). L'indice che monitora le prestazioni logistiche, che tiene traccia del volume d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, dei turnover delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature nel settore, è arrivato a dicembre 2021 a 52,6, in calo di un punto percentuale rispetto al mese precedente.

In base a tale indicatore, una lettura superiore al 50% denota l'espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione. Secondo Cflp, nonostante una diminuzione rispetto al mese precedente, l'indice è rimasto nella zona di espansione, con il trasporto ferroviario e i servizi di corriere che mantengono una rapida crescita.

Il sottoindice per i nuovi ordini è arrivato al 51,6% mentre quello per le aspettative sull'attività commerciale si è attestato al 53,4%. Ciò indica, secondo la federazione, che le aziende sono generalmente ottimiste sulle prospettive di mercato nel prossimo futuro.

Cflp ha precisato che l'indice ha fatto segnare una media annuale del 53,4% nel 2021, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).