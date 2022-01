In Cina scoperte antiche tombe nel Guangxi

(ANSA-XINHUA) - NANNING, 08 GEN - Gli archeologi hanno recentemente scoperto un gruppo su larga scala di tombe antiche che risalgono al periodo delle Sei Dinastie, fino a quelle Sui e Tang (222-907), nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale.

Coprendo un'area di 70.000 metri quadri, il gruppo di circa 200 tombe è situato nel villaggio di Dashugen, nella Fucheng Township di Beihai, come ha annunciato il museo della città stessa.

La caratteristica più importante del gruppo è che la maggior parte delle camere tombali sono state costruite con pezzi di pietra, mentre altre sono state realizzate con mattoni e pietra.

Dalle tombe sono stati riportati alla luce reperti tra cui ceramiche con vari disegni, oggetti in ferro e mattoni con iscrizioni.

Gli esperti hanno affermato che queste scoperte archeologiche sono di grande valore per la ricerca. (ANSA-XINHUA).