Covid: Cina,in Zhengzhou sospese le lezioni in presenza

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 08 GEN - Le scuole della città di Zhengzhou, capoluogo della provincia di Henan nella Cina centrale, sospenderanno le lezioni in presenza dal 10 gennaio, nel tentativo di bloccare efficacemente la diffusione dell'epidemia di Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Il quartier generale di prevenzione e controllo del Covid-19 della città ha dichiarato che dal 10 gennaio gli asili, le scuole primarie e secondarie della città chiuderanno le strutture e offriranno corsi online agli studenti.

Tutte le istituzioni di formazione extracurricolare sono tenute a sospendere le attività di insegnamento in presenza.

Le imprese di ristorazione sono tenute a sospendere i servizi al tavolo dal mezzogiorno di oggi, mentre gli ordini da asporto sono consentiti.

Ieri in provincia sono stati segnalati 43 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale e 24 di questi contagi sono stati individuati a Zhengzhou, come ha rivelato la Commissione Sanitaria Nazionale. (ANSA-XINHUA).