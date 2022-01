Cina: maxi restauro libri antichi alla biblioteca nazionale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 08 GEN - Un restauro della durata di otto anni di preziosi libri antichi raccolti nella National Library of China (Nlc) è stato completato. Lo ha reso noto la biblioteca stessa.

Il progetto, secondo la biblioteca, è il più grande del suo genere e riguarda i libri antichi conservati nella Nlc, da quando è stata lanciata nel 2007 una campagna nazionale per proteggere questi tomi.

I volumi restaurati provengono tutti da un'importante collezione realizzata dall'imperatore Qianlong della dinastia Qing (1644-1911), che ha selezionato libri delle dinastie Song, Jin, Yuan e Ming.

La collezione contiene più di 600 antichi tomi, che sono principalmente conservati in Cina continentale e a Taiwan. Al momento, la Nlc ospita 279 di questi titoli, la maggior parte dei quali appartengono alle dinastie Song e Yuan.

La Nlc aprirà un'esposizione per mostrare i lavori di restauro, pubblicherà i propri risultati e condividerà la sua esperienza. (ANSA-XINHUA).