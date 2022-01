Sempre più laureati internazionali restano in Cina

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 07 GEN - Sempre più studenti da tutto il mondo che si laureano in università cinesi poi scelgono di restare in Cina, secondo quanto emerge da un rapporto rilasciato dalla New York University Shanghai (Nyu Shanghai).

Il documento mostra che tra i 130 studenti internazionali laureati nel 2021, 17 hanno scelto di proseguire gli studi o lavorare in Cina dopo il conseguimento del titolo di studio, portando a quota 70 il numero totale di laureati internazionali alla Nyu Shanghai che dalla sua istituzione, avvenuta nel 2012, hanno scelto di rimanere in Cina.

Di questi studenti, secondo il documento, alcuni hanno optato per proseguire gli studi in atenei come la Peking University e la Tsinghua University. Altri hanno avuto accesso ad aziende rinomate come lo Shanghai Disney Resort o hanno espresso interesse per le imprese tecnologiche cinesi.

"Volevo costruire il mio futuro qui", dichiara lo studente americano John Christopher Dopp, che dopo la laurea ha trovato lavoro presso una società di sviluppo software a Shanghai.

"Penso che le carriere in Cina per gli studenti internazionali siano fantastiche, essendo un Paese forte e in continua crescita, la Cina non rappresenta solo una scelta sicura, ma anche interessante, entusiasmante e piena di opportunità", continua Dopp.

La Nyu Shanghai, co-fondata nel 2012 dalla New York University e dalla East China Normal University, è un programma pilota nella cooperazione tra Cina e Stati Uniti nel campo dell'istruzione. L'ateneo ha registrato 582 laureati internazionali. (ANSA-XINHUA).