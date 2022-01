Pechino 2022: in funzione nuovo treno-proiettile 'su misura'

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 GEN - Un treno ad alta velocità (treno-proiettile) "su misura" per le Olimpiadi invernali cinesi ha compiuto ieri il suo viaggio inaugurale lungo la ferrovia ad alta velocità che collega la capitale con la città che co-ospita i Giochi, Zhangjiakou.

A bordo del Fuxiang (Rinnovamento) c'è anche uno studio di trasmissione in diretta 5G che funzionerà durante i viaggi, durante i quali il il treno può raggiungere una velocità massima di 350 km all'ora. La sala può inoltre trasmettere contenuti ad altissima definizione via 5G.

Il treno a otto vagoni con unità multipla elettrica ad alta velocità (Emu) può trasportare oltre 560 persone, mentre una delle carrozze dispone di uno spazio di lavoro dedicato ai media, ha illustrato Jia Lu, un membro dello staff della China Railway Beijing Group Co.

Il trasporto ultraveloce Pechino-Zhangjiakou è entrato in funzione il 30 dicembre 2019, con l'obiettivo di facilitare il traffico interurbano e il pendolarismo tra le sedi delle Olimpiadi.

La ferrovia è stata la prima a inserire efficacemente la guida autonoma a una velocità di 350 km all'ora, solidificando lo status della Cina in qualità di leader mondiale nell'ambito della tecnologia ferroviaria ad alta velocità, ha affermato Mo, aggiungendo che è possibile ottenere un risparmio energetico di circa il 7% sostituendo i conducenti umani con un sistema di guida autonoma sulla tratta Zhangjiakou-Pechino. (ANSA-XINHUA).