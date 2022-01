Cina: stazione spaziale sarà completata nel 2022

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - La Cina completerà la costruzione della propria stazione spaziale nel 2022. Lo ha reso noto la China Aerospace Science and Technology Corporation.

Il Paese asiatico realizzerà più di 40 lanci spaziali quest'anno, compresi più voli spaziali con equipaggio, come ha dichiarato l'agenzia in una recente conferenza sui progetti per il 2022.

Il programma prevede di lanciare entro la fine dell'anno due cargo, due astronavi Shenzhou e due moduli di laboratorio della futura stazione spaziale cinese.

Altre missioni relative alla stazione spaziale includono incontri e attracchi in orbita, attività extraveicolari e rientri dei veicoli spaziali.

Inoltre, nel 2022 il razzo vettore Long March-6A farà il proprio volo inaugurale. (ANSA-XINHUA).