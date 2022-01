Cina: previsti oltre 300 mln viaggi legati a sport invernali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Durante la stagione in corso i cinesi faranno 305 milioni di viaggi legati alle attività sportive invernali. Lo prevedono i dati pubblicati oggi dal ministero della Cultura e del Turismo.

La cifra rappresenta un aumento del 20% rispetto allo scorso inverno e porterà più di 320 miliardi di yuan (circa 50,24 miliardi di dollari) in entrate, come ha annunciato il ministero, aggiungendo che le prossime Olimpiadi Invernali di Pechino amplificheranno notevolmente il turismo legato agli sport invernali. (ANSA-XINHUA).