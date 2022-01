Cina: monitoraggio scosse sismiche con fibra ottica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Un team di ricerca della Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, affiliata all'Accademia Cinese delle Scienze, ha sviluppato un nuovo metodo per monitorare le scosse sismiche di assestamento usando la fibra ottica di telecomunicazione, con vantaggi in termini di tempo e costi. La notizia è stata pubblicata oggi dal China Science Daily.

Gli scienziati hanno utilizzato la tecnologia di rilevamento sismico in fibra ottica distribuita per trasformare una rete urbana per le telecomunicazioni in un array di monitoraggio sismico ultra-denso per una rapida risposta post-sisma.

Il controllo delle scosse di assestamento di terremoti forti o distruttivi può aiutare i sistemi di allarme precoce e di stima dei terremoti. La rete mobile di monitoraggio sismico è uno dei principali strumenti di rilevazione delle scosse di assestamento.

La tecnologia di monitoraggio sismico in fibra ottica distribuita può rilevare l'allungamento o la compressione dei cavi durante le scosse e trasformare le informazioni in segnali sismici.

Il team di ricerca ha utilizzato una rete in fibra ottica per telecomunicazioni di 7,6 km a Tangshan, nella provincia di Hebei della Cina settentrionale, allo scopo di monitorare le scosse di assestamento dopo che un terremoto di magnitudo 5,1 aveva colpito il distretto di Guye della città il 12 luglio 2020 e ha rilevato decine di deboli scosse di assestamento con una distribuzione preliminare del potenziale rischio di danni da terremoto.

Il risultato della ricerca è stato pubblicato sulla rivista Seismological Research Letters. (ANSA-XINHUA).