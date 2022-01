Cina: Mongolia aumenta la produzione di carbone

(ANSA-XINHUA) - HOHHOT, 05 GEN - Si stima che la regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, abbia prodotto più di 1,05 miliardi di tonnellate di carbone nel 2021, in aumento rispetto ai 1,006 miliardi di tonnellate dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'ufficio regionale dell'energia.

Lo scorso anno, la Mongolia Interna si è classificata al primo posto in Cina in termini di volume di consegna di carbone ad altre suddivisioni di livello provinciale. Questa regione, una delle principali aree di produzione di carbone nel Paese asiatico, gioca un ruolo significativo nel garantire le forniture nazionali della materia prima.

Entrando nella stagione del riscaldamento invernale e di fronte all'aumento dei prezzi delle risorse energetiche sul mercato internazionale, la Cina ha adottato una serie di misure per stabilizzare l'approvvigionamento energetico ed espandere la propria capacità di produzione del carbone.

La produzione mensile di questa materia prima nella Mongolia Interna durante l'ultimo trimestre del 2021 ha superato i 100 milioni di tonnellate, segnando il record degli ultimi tre anni e fornendo 53 milioni di tonnellate di carbone per la produzione di energia a 18 suddivisioni a livello provinciale in tutto il Paese. (ANSA-XINHUA).