Auto: Cina, Byd, vendite Nev +218% nel 2021

(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 04 GEN - Byd, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia (Nev), ha osservato un crescente aumento delle vendite nel 2021, come mostrano i dati aziendali diffusi ieri.

In un documento depositato presso la Borsa di Shenzhen infatti, la società con sede a Shenzhen ha precisato che le sue vendite di Nev, tra cui veicoli puramente elettrici e veicoli elettrici ibridi plug-in, sono aumentate lo scorso anno del 218,3% su base annua arrivando a 603.783 unità.

Quest'ultima ha precisato di aver mantenuto lo slancio di crescita sostenuta nel mese di dicembre con una forte e persistente domanda di mercato per i suoi veicoli a nuova energia. Durante tale mensilità, Byd ha venduto un totale di 93.945 Nev, rispetto alle 28.841 unità dello stesso mese di un anno fa. (ANSA-XINHUA).