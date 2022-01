Cina: record produzione giacimento petrolifero Changqing

(ANSA-XINHUA) - XI'AN, 03 GEN - Il giacimento petrolifero di Changqing, il principale della Cina per gli idrocarburi, ha prodotto nell'anno 2021 oltre 62,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) di greggio e gas naturale, con un incremento di oltre 2 milioni di tonnellate rispetto al 2020.

Stando ai dati della PetroChina Changqing Oilfield Company, il giacimento situato nel bacino di Erdos in Cina nord-occidentale, lo scorso anno aveva prodotto circa 25,4 milioni di tonnellate di petrolio greggio e 46,5 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Nel 2020, il giacimento petrolifero di Changqing è diventato il primo del Paese nell'ambito di petrolio e gas a superare la soglia dei 60 milioni di tonnellate di produzione annuale in questo settore, un punto di riferimento nella storia energetica della Cina. La produzione nello specifico ha rappresentato un sesto della produzione totale nazionale di petrolio e gas.

Il giacimento petrolifero di Changqing, che vanta oltre 50 anni di storia, ha giocato un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza energetica del Paese, fornendo gas a oltre 50 città nella Cina settentrionale e nord-occidentale.

Il giacimento sta contribuendo agli sforzi della nazione per sostituire il carbone con fonti di energia pulita quali il gas naturale. La Cina ha promesso inoltre di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica per la fine del 2060. (ANSA-XINHUA).