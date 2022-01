Cina: Chongqing,attive oltre 70.000 stazioni base 5G

(ANSA-XINHUA) - CHONGQING, 04 GEN - Il numero di stazioni base 5G in funzione nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, ha superato le 70.000 unità entro la fine del 2021, stando a quanto reso noto dalla commissione municipale per l'economia e l'informazione.

La municipalità ha promosso il 5G e la costruzione di ulteriori nuove infrastrutture negli ultimi anni, facilitando l'integrazione tra questa rete e diverse industrie, quali quelle di produzione e logistica.

Chongqing ha avviato inoltre 20 progetti dimostrativi caratterizzati da '5G + Industrial Internet', applicati nel controllo remoto, nella logistica intelligente, e in ulteriori scenari.

La municipalità prevede infine di costruire un totale di 150.000 stazioni base 5G entro il 2025, promuovendo l'applicazione approfondita della tecnologia 5G nei settori dell'industria, della logistica e dell'energia. (ANSA-XINHUA).