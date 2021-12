Cina: indice manifatturiero sale a 50,3 a dicembre

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 31 DIC - Il Purchasing Managers' Index (Pmi) per il settore manifatturiero cinese ha raggiunto il 50,3 nel mese di dicembre, rispetto al 50,1 di novembre, secondo i dati odierni del National Bureau of Statistics.

Un valore superiore al 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione.

L'indice per il settore non manifatturiero è invece salito a 52,7 a dicembre, rispetto al 52,3 di novembre.

Il settore dei servizi ha assistito ad una ripresa più rapida e nel mese di dicembre il sottoindice delle attività commerciali in questo campo si è attestato al 52, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a quello di novembre.

L'industria dell'edilizia si è espansa ad un ritmo più lento, con il sottoindice per le attività commerciali nel settore delle costruzioni che ha raggiunto il 56,3 a dicembre, 2,8 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. (ANSA-XINHUA).