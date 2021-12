Cina: più imprese finanziate dall'estero a gen-nov

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - Il ministero del commercio cinese ha annunciato oggi un aumento stabile del numero di aziende finanziate dall'estero nei primi 11 mesi dell'anno, dando ulteriore prova del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale nel Paese.

Il numero di società finanziate dall'estero di nuova costituzione in Cina nel periodo gennaio-novembre è arrivato a 43.370, con un aumento del 29,3% su base annua, come ha riferito Gao Feng, un portavoce del ministero, in una conferenza stampa.

Durante il periodo, la Cina ha registrato una crescita del oltre 30% nel numero di aziende finanziate da investitori provenienti da Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti, mentre quelle finanziate dall'Europa sono salite del 28,9% rispetto a un anno fa, secondo Gao.

Da gennaio a novembre, il numero di nuove imprese finanziate dall'estero nei settori manifatturiero e dei servizi è aumentato rispettivamente del 24,1% e del 30,1%. Le aziende high-tech hanno registrato una crescita del 25,4% anno su anno, rappresentando il 28% del totale delle nuove imprese a finanziamento estero. (ANSA-XINHUA).