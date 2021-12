Egitto si unisce alla New Development Bank dei Brics

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 29 DIC - La New Development Bank (Ndb) dei Paesi Brics ha annunciato oggi che aggiungerà l'Egitto come nuovo membro.

"Siamo lieti di dare il benvenuto all'Egitto nella famiglia della Ndb. Non vediamo l'ora di sostenere le sue necessità di investimento in infrastrutture e sviluppo sostenibile", ha dichiarato Marcos Troyjo, presidente della banca.

La Ndb fornirà all'Egitto una nuova piattaforma per promuovere la cooperazione sulle infrastrutture e lo sviluppo sostenibile con i Paesi Brics, così come con altre economie emergenti e Paesi in via di sviluppo.

L'appartenenza alla Ndb diventa effettiva una volta che il Paese ammesso completa le procedure interne e deposita lo strumento di adesione.

L'Egitto è il quarto nuovo membro ammesso nella Ndb, dopo il Bangladesh, gli Emirati Arabi Uniti e l'Uruguay, espandendo ulteriormente la portata globale della banca.

Dalla sua istituzione sei anni fa, la Ndb ha approvato circa 80 progetti per i suoi membri, con un portafoglio totale di 30 miliardi di dollari. I progetti riguardano settori come i trasporti, l'acqua, l'energia pulita, le infrastrutture digitali, le infrastrutture sociali e lo sviluppo urbano.

Con sede a Shanghai, la Ndb è stata istituita dalle nazioni Brics, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. La banca è stata formalmente aperta nel luglio 2015. (ANSA-XINHUA).