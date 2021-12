Cina, Tibet dirama allarme rosso per tempeste neve

(ANSA-XINHUA) - LHASA, 29 DIC - La regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale ha diramato oggi un allarme rosso, il più alto nel sistema di allarme a quattro livelli, per tempeste di neve in alcune delle sue aree meridionali.

Attraverso una dichiarazione l'ufficio meteorologico regionale ha precisato che da oggi alle 11 di domani (ora locale) forti nevicate copriranno le aree a sud delle città di Xigaze e Shannan e che alcune di queste aree vedranno tempeste di neve accompagnate da violente burrasche e seguite da bruschi cali di temperatura.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, in cui il colore rosso rappresenta l'allarme più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (ANSA-XINHUA).