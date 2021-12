Un meteorite ha contribuito a portare l'acqua sulla Luna

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - Un meteorite ricco di acqua avrebbe colpito la Luna circa un milione di anni fa. Lo indicano i dati raccolti dalla missione cinese Chang'e-4, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy. Il meteorite potrebbe essere stato di un tipo molto primitivo, come una condrite carbonacea, ha detto il coordinatore della ricerca, Liu Yang, del National Space Science Center (Nssc) dell'Accademia cinese delle Scienze (Cas), in un'intervista esclusiva con l'agenzia di stampa Xinhua.

Quando la condrite carbonacea ha colpito la Luna, è possibile che parte dell'acqua trasportata sia stata trattenuta, ha osservato Liu. Uno studio precedente aveva dimostrato che gli impatti di meteoriti sono stati fra i principali fattori che hanno contribuito alla presenza di acqua sulla Luna.

Secondo i ricercatori l'impatto sarebbe avvenuto non più di un milione di anni fa, un tempo breve rispetto alla scala temporale geologica dalla formazione della Luna: paragonando quest'ultima alla vita di una persona, è come se l'impatto fosse avvenuto negli ultimi minuti. La conclusione è perciò che le condriti carbonacee forniscono tuttora acqua al nostro satellite. (ANSA-XINHUA).