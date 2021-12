In Cina scoperta fa luce su antiche tecniche fusione bronzo

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 29 DIC - La scoperta di lingotti di rame, stampi e strumenti in un laboratorio risalente a 3.000 anni fa, riportato alla luce in scavi nella provincia dello Zhejiang, in Cina orientale, ha rivelato come funzionava l'antica tecnica cinese di fusione del bronzo.

Le rovine risalenti alla tarda dinastia Shang (1600-1046 a.C.) sono state recentemente rinvenute vicino al villaggio di Tiaotou a Hangzhou, il capoluogo di provincia.

I ricercatori dell'istituto di archeologia di Hangzhou hanno iniziato a scavare il sito nel luglio 2020 su un'area di 3.000 metri quadrati.

Diversi reperti ben conservati - stampi, oggetti e lingotti di bronzo e carbone -, tutti legati al processo di produzione del bronzo, sono stati portati alla luce, spiega Lin Sen dell'istituto, aggiungendo che non ci sono indizi sulla fonte dei lingotti di rame, anche se potrebbero provenire dalle miniere del medio corso del fiume Yangtze.

Gli archeologi hanno anche trovato asce di bronzo, lance e frecce.

La scoperta può alimentare la ricerca futura sugli scambi culturali tra la Cina centrale, il medio e basso corso del fiume Yangtze e altre regioni della dinastia Shang.

Le rovine di Tiaotou sono state inserite nella lista delle 10 migliori scoperte archeologiche dello Zhejiang del 2021.

