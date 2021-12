Cina crea obiettivi in sviluppo robotica per il 2025

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - La Cina si è impegnata a raggiungere determinati obiettivi nelle tecnologie robotiche di base e nei relativi prodotti di fascia alta entro il 2025, secondo le linee guida pubblicate oggi.

Il Paese cercherà di diventare un hub globale per l'innovazione robotica entro tale scadenza, raggiungendo le prestazioni e l'affidabilità delle componenti chiave per soddisfare gli standard internazionali, come specificano le linee guida emesse congiuntamente da organi statali come il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Per quanto riguarda il settore della robotica, il tasso di crescita annuale delle entrate operative dovrebbe superare in media il 20% entro il 2025 e la presenza dei robot nell'industria manifatturiera raddoppierà rispetto al livello attuale.

Con la promessa di attuare progressi nello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi operativi dei robot, le linee guida sottolineano che il Paese incoraggerà l'innovazione industriale ed espanderà gli scenari di applicazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. (ANSA-XINHUA).