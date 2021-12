Cina: profitti industriali continuano a salire

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - I profitti delle maggiori imprese industriali cinesi hanno continuato a crescere rapidamente nei primi 11 mesi dell'anno, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

Le imprese industriali con entrate annuali di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,14 milioni di dollari) hanno visto i loro profitti complessivi aumentare del 38% su base annua nel periodo gennaio-novembre, fino a raggiungere 7.980 miliardi di yuan, stando a una dichiarazione del National Bureau of Statistics (Nbs).

La crescita media nel periodo gennaio-novembre per il 2020 e 2021 è arrivata al 18,9%. Nei primi 11 mesi, le entrate complessive di queste imprese sono salite del 20,3% rispetto a un anno fa, fino a raggiungere 114.310 miliardi di yuan, e 33 dei 41 settori hanno registrato una crescita dei loro profitti.

Nel solo mese di novembre, le principali aziende industriali hanno raccolto profitti per 805,96 miliardi di yuan, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del Nbs. (ANSA-XINHUA).