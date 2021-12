Cina: più facoltà ingegneria e agricoltura nelle università

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - La Cina incoraggerà le università nelle sue suddivisioni centrali e occidentali affinché mettano in evidenza discipline tra cui l'ingegneria, l'agricoltura e la medicina nell'ambito degli sforzi volti a migliorare la qualità di tale istruzione in queste aree; lo ha asserito oggi in conferenza stampa Wu Yan, che dirige il dipartimento di istruzione superiore che fa capo al ministero dell'Istruzione.

Quest'ultimo ha inoltre affermato che nelle suddette suddivisioni sarà fornito supporto alle università per quanto riguarda l'istituzione di college che presentino nella loro offerta formativa discipline come industria moderna, tecnologia futura, agricoltura intelligente e sanità pubblica.

Wu ha poi aggiunto che nelle regioni nordoccidentali, sudoccidentali e centrali della Cina saranno realizzate piattaforme complete per l'innovazione nell'istruzione universitaria, nelle quali saranno condivise insegnamento di qualità, ricerca e risorse di talento. (ANSA-XINHUA).