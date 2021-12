Cina: patente digitale per oltre 80 mln di persone

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - Finora, oltre 80 milioni di automobilisti cinesi hanno ottenuto la patente di guida digitale, secondo quanto riferito dal ministero della Pubblica Sicurezza oggi.

Negli ultimi anni, il ministero ha introdotto 69 misure di riforma nella gestione del traffico a vantaggio della popolazione, come ha affermato in una conferenza stampa.

Sempre secondo il ministero, sono stati forniti oltre 3,2 miliardi di servizi online, contribuendo a tagliare i costi per gli individui e le imprese di oltre 80 miliardi di yuan (circa 12,6 miliardi di dollari). (ANSA-XINHUA).