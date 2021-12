Cina: aperta al traffico la prima superstrada nel deserto

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 26 DIC - La prima superstrada nel deserto della regione autonoma del Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, ha aperto ufficialmente al traffico ieri, diminuendo il tempo di percorrenza tra le città dello Xinjiang settentrionale, stando a quanto reso noto dal dipartimento regionale per il trasporto.

L'autostrada che collega la prefettura di Altay e Urumqi, il capoluogo regionale, si estende per circa 343 km, con sezioni di oltre 150 km costruite nel deserto di Gurbantunggut, la seconda più ampia distesa di sabbia in Cina. Con una velocità massima progettata di 120 km all'ora, il tempo di percorrenza tra Altay e Urumqi è dimezzato a circa tre ore e mezza. (ANSA-XINHUA).