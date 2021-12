Cina: treno ad alta velocità per i monti Changbai

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 24 DIC - Una nuova linea ferroviaria ad alta velocità che raggiunge le pendici dei monti Changbai nella provincia di Jilin nella Cina nordorientale è stata messa in funzione oggi.

Alle 7:35 del mattino (ora locale), il treno 'proiettile' numero G9127 è partito dalla stazione ferroviaria di Changchun, nell'omonimo capoluogo provinciale, alla volta della stazione di Changbaishan, o monti Changbai, segnando così l'inizio dell'operatività ufficiale della linea ferroviaria.

Il treno più veloce impiega solo due ore e 18 minuti per viaggiare da Changchun alla stazione di nuova costruzione di Changbaishan, che si trova a più di 300 km di distanza.

La ferrovia, con una velocità progettata di 250 km orari, ridurrà il tempo di viaggio tra Pechino e i monti Changbai a otto ore. "È una stazione ferroviaria per i treni ad alta velocità con una grande vista panoramica. Mentre sono in piedi nella sala d'attesa, posso ammirare la vasta foresta ancestrale", spiega Wang Peng, un turista di Changchun, dopo essere sceso alla stazione di Changbaishan. Il centro turistico dei monti Changbai, situato a sud-est di Jilin, è famoso per lo splendido lago craterico di Tianchi, per le foreste primordiali e per diversi rinomati impianti sciistici. L'anno scorso, il polo turistico ha accolto più di 700.000 turisti.

Geng Deyong, un funzionario del turismo con il comitato dell'amministrazione per la protezione e lo sviluppo delle zone montuose, ha dichiarato che la nuova linea ferroviaria ad alta velocità attirerà più turisti e che ogni anno sono previsti circa 10 milioni di visitatori. (ANSA-XINHUA).