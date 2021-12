Covid: la Cina rafforza misure per le festività

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Il ministero della Cultura e del Turismo cinese ha fatto appello a una maggiore prevenzione epidemica e a misure di controllo più rigide durante le prossime vacanze di Capodanno e per il Festival di Primavera, il Capodanno lunare cinese.

Secondo una circolare rilasciata dal Ministero, alle autorità locali è stato chiesto di invitare le principali mete turistiche, le biblioteche e i teatri pubblici a limitare il numero di visitatori e a scaglionare prenotazioni e orari di visita scaglionati.

La circolare ha specificato che i treni destinati ai turisti saranno sospesi e gli itinerari di gruppo che passano per le città portuali terrestri saranno limitati.

Il ministero svolgerà direttamente una supervisione sul rispetto delle prescrizioni nei luoghi della cultura e del turismo durante le prossime vacanze.

Nella circolare si invita infine i responsabili delle attività culturali e turistiche a far rispettare ai visitatori le misure di prevenzione e a prestare attenzione ai potenziali rischi di contagio. (ANSA-XINHUA).