Cina: studio conferma nesso tra dinosauri e uccelli

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Un nuovo studio basato sull'esame di un embrione di dinosauro fossilizzato ha fornito ulteriori prove a sostegno della tesi secondo la quale gli uccelli come noi li conosciamo si sono evoluti da questa antica specie animale.

L'embrione fossile è stato scoperto in Cina orientale intorno al 2000 ed è conservato al Yingliang Stone Nature History Museum nella provincia del Fujian, dove è stato soprannominato 'Baby Yingliang'.

Con una lunghezza stimata di 27 cm dalla testa alla coda, la creatura si trovava all'interno di un uovo lungo 17 centimetri.

I paleontologi ritengono che appartenga a un dinosauro teropode sdentato, o oviraptosauro, risalente a 72-66 milioni di anni fa, ovvero al periodo Cretaceo.

La posizione dell'embrione all'interno dell'uovo suggerisce che questi dinosauri hanno sviluppato posture simili a quelle degli uccelli a ridosso della schiusa, secondo lo studio pubblicato oggi sulla rivista iScience.

Gli scienziati cinesi, inglesi e canadesi che hanno lavorato allo studio hanno riscontrato che la postura del 'Baby Yingliang' è unica tra gli embrioni di dinosauro conosciuti: la testa si trova sotto il corpo, con i piedi su entrambi i lati, e la schiena è incurvata lungo l'estremità smussata dell'uovo.

Finora mai rilevata nei dinosauri, questa posizione è simile a quella degli embrioni degli uccelli.

È risaputo che, prima della schiusa, gli uccelli sviluppano una serie di posture di incurvamento, in cui piegano il corpo ed estendono la testa sotto le ali. Gli embrioni che non riescono a raggiungere tali posizioni hanno una maggiore probabilità di morire a causa di una schiusa non riuscita. (ANSA-XINHUA).