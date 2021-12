Cina: si impara alle elementari a programmare un robot

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 22 DIC - Chen Zhiyuan ha solo nove anni e già sa programmare, con un computer, un robot controllato a distanza che con le sue braccia meccaniche simula lo smistamento e il trasferimento dei rifiuti: il suo progetto, realizzato con due compagni di classe di una scuola di Shanghai, è uno di quelli presentati al World Educational Robot Contest (Wer) 2021, un evento internazionale per i giovani appassionati di robotica, tenuto nella metropoli cinese.

L'edizione di quest'anno ha attirato circa 940 team da tutto il mondo. Quello di Chen lavora con i robot da cinque anni e studia programmazione da tre. E' il risultato di uno sforzo avviato nel 2019 dal governo cinese per incoraggiare gli studi di programmazione nelle scuole primarie e secondarie. Fondato dalla World Educational Robotics Society circa 10 anni fa, il Wer ha visto un boom di partecipanti cinesi negli ultimi anni.

Prima della pandemia di Covid-19, circa 500.000 giovani dai tre ai 18 anni avevano presentato domanda per partecipare al progetto. (ANSA-XINHUA).